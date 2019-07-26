Россия и Турция обсудили транспортные проблемы

В Анталье состоялось 20-е совместное заседание российско-турецкого и турецко-российского деловых советов. По словам председателя со стороны Анкары Тунджая Озильхана предметом обсуждения на симпозиуме стали проблемы в транспортной сфере и логистике при осуществлении торговли с РФ, с которыми столкнулись бизнесмены Турции.

Озильхан рассказал, что заседание прошло плодотворно. Он считает, что оно позволит и дальше развивать и усиливать экономические отношения двух стран. Естественно, подчеркивает турецкий политик, что определенные проблемы существуют, особенно в транспортной сфере и логистике, однако на подобных площадках такие проблемы решать проще всего. Он добавил, что турецкие предприниматели чаще всего жалуются на это, поэтому на заседании решался вопрос с железными дорогами, портами, регуляцией и документацией.

Также Озильхан отметил, чтобы достичь показателя в товарообороте в размере ста миллиардов долларов, необходимо устранить все препятствия во взаимной торговле, сообщает РИА Новости.