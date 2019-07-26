Турция ждет, что Россия увеличит долю операций с использованием национальной валюты

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан, которая также является сопредседателем смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заявила, что Анкара надеется на то, что со стороны Москвы будет наблюдаться увеличение количества операций в товарообороте с применением нацвалюты.

По ее словам, в торговле необходимо использовать национальную валюту. Что касается экспорта, то в России доля расчетов в нацвалюте сейчас достигла 11%, а в импорте – 0,5%. Пекджан ожидает, что в бизнесе с РФ будет проводиться большее число операций в национальной валюте, передает РИА Новости.