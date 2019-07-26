США просят Турцию не вводить в строй российские С-400

США хотят чтобы Турция не вводила в действие российские ЗРК С-400. С таким предложением к главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу обратился американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, обращение последовало после просьбы президента США Дональда Трампа, который пообещал не вводить санкционные ограничения в отношении Турции в том случае, если купленные у России С-400 не будут введены в эксплуатацию.

Сенатор Грэм поддерживает инициативу американского лидера и, со своей стороны, предлагает Турции забыть о российских зенитных комплексах, а вместо этого сосредоточиться на обсуждении соглашения о свободной торговле между странами, пишет РИА Новости.