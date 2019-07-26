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Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии

26.07.2019 12:27
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Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии

Военные украинские корабли, которые до сих пор базируются в Севастополе, пребывают в «полуобморочном», не примут участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ РФ, который будет отмечаться 28 июля. Комментируя эту ситуацию в разговоре с РИА Новости, депутат ГД Дмитрий Белик пояснил, что судна являются собственностью другой страны.

Напомним, что в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России, в Севастополе находилось более пятидесяти украинских суден ВМС Украины. Передача кораблей была приостановлена после того, как в Донбассе начался конфликт. В данный момент в бухтах находится порядка тридцати кораблей.

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