Объявлены окончательные результаты выборов в Раду, Зеленский – безоговорочный лидер

Украинский ЦИК обработал сто процентов выборных протоколов. Как передает РИА Новости со ссылкой на избирком, безоговорочным и единоличным лидером стала партия новоизбранного президента Владимира Зеленского «Слуга народа», набравшая 43,16%. Соответствующие данные отображает онлайн-табло.

Вторые – партия Юрия Бойко «Оппозиционной платформы» — За жизнь», которая набрала 13,05%. Замыкает тройку лидеров объединение бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко: «Батькивщина» смогла завоевать 8,18% голосов избирателей.

Согласно официальным данным ИЦК, в парламент также попадают партия экс-украинского главы Петра Порошенко «Европейская солидарность», набравшая 8,10%, и партия Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%). У остальных партий не получилось преодолеть 5%-й барьер.