Москва требует, чтобы США прекратили дискриминацию российских спортсменов

Российское посольство в США направило в Госдеп ноту протеста, в которой говорится о проблеме, возникшей у теннисистки Светланы Кузнецовой в процессе получения американской визы. Как передает РИА Новости, дипломаты также потребовали, чтобы спортсменов из России прекратили дискредитировать. Кузнецову назвали еще одной жертвой «затянувшихся административных процедур».

До этого сообщалось об отказе Кузнецовой от участия в вашингтонском турнире Citi Open, где она является действующей победительницей. Причиной россиянка назвала проблемы, появившиеся в ходе оформления визы. Подобная ситуация, как рассказала Светлана, возникла впервые.

Пользователи социальных сетей увидели в этом «страх американцев» перед сильнейшими спортсменами мира. Другие предположили, что это так называемая «завуалированная форма» русофобии.