США вернули смертную казнь

В Штатах впервые почти за двадцать лет возобновились наказания в виде смертных приговоров. В частности, как пишет Газета.ру, генпрокурор Уильям Барр распорядился привести в исполнение приговор о казни в отношении пяти заключенных – эти люди, как сообщается, были осуждены за убийство и исчерпали все возможности для апелляций. Отмечается, что смертная казнь до этого дня была законной на территории 29 штатов и признавалась на уровне федерального правительства. При этом, американское Федеральное бюро тюрем не проводило казней, начиная с 2003 года.