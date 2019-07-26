В Приамурье из-за паводка введен региональный режим ЧС

В результате паводка в Приамурье подтопленными оказались 112 домов и около тысячи придомовых участков. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального правительства, под властью стихии оказались также 156 километров дорог.

Как сообщается, сильные дожди подтопили несколько районов Амурской области, пришлось прибегнуть к эвакуации местных жителей. Так, из села Ивановка (Зейский район) вывезли 69 человек, из села Норск – 40 человек. При этом во всем Приамурье было принято решение ввести региональный режим ЧС.