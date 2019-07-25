Путин дал ряд поручений по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Глава РФ Владимир Путин распорядился стабилизировать ситуацию в Иркутской области в связи с паводком, дав несколько соответствующих распоряжений, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Кремля. В частности, как сообщается, властям региона было поручено улучшить уровень взаимодействия с пострадавшими от наводнения жителями. В том числе, оперативно наладить работу по восстановлению документов, переселению, получению компенсаций и так далее.