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Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

25.07.2019 11:15
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Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов оказался победителем еще одного состязания. Речь идет о рейтинге звезд российского шоу-бизнеса по версии Forbes. Как напоминает Газета.ру, традиционно издание учитывало только финансовую составляющую каждого фигуранта рейтинга. Однако теперь во внимание берется число упоминаний в СМИ, запросы в сети и количество подписчиков в соцсетях. В итоге доход Нурмагомедова – около 11,5 млн. долларов, в СМИ о нем говорили порядка 75 тысяч раз, а в социальных сетях — 1,5 миллиона раз.

Вторая строчка – у телеведущей Ольги Бузовой ($4,4 млн, 73 тыс. и 4,5 миллиона), третье – у капитана и хоккеиста НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина ($14,5 млн, 59 тысяч и 560 тыс.).

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