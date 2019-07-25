Миру предрекли конец эпохи доллара

Аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн предполагает, что в ближайшем будущем американский доллар может утратить свой статус мировой резервной валюты. В среднесрочной перспективе это приведет к ослаблению валюты Соединенных Штатов.

Причиной этому может стать тот факт, что мировой экономический рост сейчас сдвинулся в сторону Азии, а именно в КНР в силу стремительного развития страны и приверженности внутренним реформам.

Коэн отмечает, что Китай за последние 70 лет в четыре раза в мировом ВВП увеличил свою долю, что почти равно мировому ВВП США. Также из страны, славящейся производством дешевых и некачественных товаров, КНР превратилась в государство, имеющее развитый технологический рынок.

Из-за этого аналитики предполагают, что в ближайшие 10 лет мировая экономика сместится в Азию, что приведет к ослаблению доминирования США, а значит и доллар значительно подешевеет относительно других валют и золота, пишет «Lenta.ru».