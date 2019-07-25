ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне

На официальном сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ) сообщается о том, что на заседании управляющих ЕЦБ в четверг 25 июля было принято решение по-прежнему оставить базовую процентную ставку на минимальном уровне, равной 0%.

В документе говорится, Совет управляющих надеется что ключевые ставки останутся на своих местах в течение I и II кварталов 2020 года, передает Россия РТ.