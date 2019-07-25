Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

На официальном сайте Сбербанка опубликовали информацию о том, что Сбербанк и Mail.ru Group планируют реализовать платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта.

Подчеркивается, что объединенный проект будет работать на двух самых крупных электронных рынках России, общий объем которых будет больше 1 триллиона рублей. Участие в компании разделится между партнерами в пропорции 50 на 50%.

Известно, что в 2017 году Сбербанк и «Яндекс» намерены были создать общий проект на платформе «Яндекс.Маркет». На сегодняшний день этот продукт охватывает площадку для покупок из зарубежных магазинов Bringly, сервис «Беру» и платформу «Яндекс.Маркет». При этом, со слов источника, взаимоотношения «Яндекса» и Сбербанка не сложились, передает Regnum.