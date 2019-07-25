Госдолг Украины превысил $80 млрд

На официальном сайте Министерства финансов Украины опубликовали информацию о том, что государственная задолженность Украины за июль увеличилась на 2,5% и на сегодняшний день составляет $80,35 миллиарда.

По сравнению с данными за май этого года, государственный долг к июню увеличился на $2 миллиарда.

Также известно, что более $70 миллиардов из общей суммы составляет непосредственная государственная задолженность, а оставшиеся $10,3 миллиарда, это те денежные средства, которые государство обещает частным и государственным организациям страны, передает Россия РТ.