Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд

Международные резервы России на 19 июля оцениваются в $520,3 миллиарда, что на $0,6 миллиарда больше, чем в начале июля, свидетельствует Центральный Банк Российской Федерации.

Исходя из этого, объем межнациональных запасов второй месяц подряд превосходит утвержденный Центробанком необходимый минимум в $500 миллиардов.

Со слов источника, запасы увеличились на 0,1% "под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированной отрицательной переоценкой".

Международные запасы России, являющиеся иностранными активами, которые имеются в распоряжении Центробанка и правительства России, складываются из денежных средств в зарубежной валюте, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота, передает ТАСС.