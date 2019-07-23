На дне Балтийского моря обнаружили корабль эпохи Возрождения

На дне Балтийского моря найден хорошо сохранившийся корабль эпохи Великих географических открытий.

Корабль был обнаружен археологами на глубине 120 метров примерно в 160 километрах от шведской столицы. Специалисты отмечают хорошее состояние судна. К примеру, мачты корабля не повреждены, а пушки подняты и готовы к стрельбе, на палубе также находится лодка, служащая для высадки команды на берег.

Ученые предположили, что корабль мог принадлежать датским или шведским купцам и был построен в XVI веке.

Данная находка поможет исследователям больше узнать о судовых технологиях, которые в свое время помогли расширить границы мира, пишет lrt.lt.