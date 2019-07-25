«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года меняет цены

Как сообщает портал Лада.онлайн, компания «АвтоВАЗ» с 1 августа намерена поменять стоимость автомобилей. 25 июля автопроизводитель разослал дилерам сообщение, в котором говорится об изменении цены, передает Известия. При этом, в уведомлении не указано в какую сторону изменится цена автомобилей.

Напомним, что 1 июля этого года компания уже меняла стоимость своих машин, после чего некоторые модели подорожали на 5 тысяч рублей.