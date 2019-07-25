Мифы о москвичах развеяны

Коренной житель Москвы в десятом поколении в сообществе Pikabu развеял популярные мифы о москвичах, распространенные среди российских жителей.

Зачастую приезжие считают, говорит москвич, что если в столице средний уровень заработной платы составляет сто тысяч рублей, то курьеры и дворники будут получать такую сумму. Он пояснил, что без квалификации в Москве работники получают в районе 25 тысяч рублей в месяц.

Коренной житель столицы вспомнил, что москвичей считают высокомерными, которые не очень приятно отзываются об иногородних. Пользователь Pikabu рассказал о том, что лично ему все равно, откуда приехал человек, главное, чтобы он вел себя порядочно, культурно и не нарушал закон.

Москвич отметил, что ошибочно мнение и о том, что коренные жители столицы ленивые. По его мнению, отсутствие необходимости платить за съемное жилье дает возможность москвичам искать более комфортные условия работы. Помимо этого, коренные жители города из-за удобства активно пользуются общественным транспортом, а не дорогими автомобилями, пишет «Lenta.ru».