Российскому газу нашли замену

Директор Оператора ГТС Сергей Макогон в социальной сети Facebook заявил о том, что компания «Нафтогаз» со следующего года планирует вместе с оператором украинской газотранспортной системы начать поставку топлива с Катара через трансбалканский газопровод. Он отметил, что южноевропейские страны могут составить отличную конкуренцию российскому газу.

Макогон добавил, что, прежде всего, необходимо получить согласие Турции о проходе танкеров с газом через босфорский пролив, а потом уже начинать поставки катарского топлива.

Помимо этого сегодня стало известно, что, если Москва и Киев не продлят соглашение о поставке газа, то Молдавия готова закупать топливо у Украины. Премьер-министр Молдавии Майи Санду заявил, что страна зависит от газотранспортной системы Киева до тех пор, пока не завершится строительство газопровода между румынским городом Яссы и Кишиневом. После этого республика планирует закупать газ в Европе, передает «Lenta.ru».