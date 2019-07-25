Киев объявил об историческом союзе с независимым Крымом

В эфире телевизионного канала ATR 23 июля советник украинского главы по политическим вопросам Никита Потураев сказал о том, что возможно в конституцию государства будет внесен текст о «национальной автономии» Крыма.

Кандидат в депутаты заявил о том, что Россия оккупировала полуостров, который с XIX века был независимым Крымским ханством и Украина в те времена сотрудничала с ним. Эта территория, по его словам, должна быть независимым государством, потому что оно веками было таковым. Политик добавил, что Крымское ханство в ходе освободительной войны Богдана Хмельницкого было союзником Украины.

Что касается слов относительно того, что Крым был турецкой колонией, Потураев называет их пропагандистскими и выдуманными. По его мнению, эту информацию распространили для того, чтобы оправдать захват полуострова, сообщают «Известия».