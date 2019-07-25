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В России подскочило число кредитов за «просто так»

25.07.2019 17:25
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В России подскочило число кредитов за «просто так»

Данные исследования Объединенного кредитного бюро показали, что по сравнению с первой половиной 2018 года, в первом полугодии 2019 года россияне набрали кредитов наличными без залога на четверть больше.

Крупные банковские структуры России объясняют рост популярности подобных кредитов тем, что они довольно просто и быстро оформляются, а также позволяют удовлетворить потребность «здесь и сейчас». Отмечается, что такие займы россияне берут, в основном, на приобретение бытовых товаров, поездки, ремонт или покупку автомобиля.

Финансовый аналитик Алексей Коренев считает, что спрос на кредиты наличными без залога увеличился в силу слабого роста экономики страны. Также он добавил, что россияне пытаются поддерживать желаемый уровень жизни с помощью займов, сообщает «Lenta.ru».

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