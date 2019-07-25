Россиянам не хватает денег до зарплаты

Согласно проведенному исследованию сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» выяснилось, что большинство граждан России, до получения ежемесячной заработной платы, нуждается в дополнительных денежных средствах. Опрос проводился по всей России летом 2019 года. Участие принимало полторы тысячи граждан старше 21 года. На электронные адреса клиентов организации случайным образом отправлялась рассылка с соответствующими вопросами.

По полученным данным получаемых денег на месяц хватает только 25% россиян, а 5% даже удается делать сбережения. Отмечается, что 40% населения РФ нуждается в дополнительных 10 тысячах рублей.

Ранее сообщалось, что с 2014 года доходы населения начали снижаться. Подчеркивается, что это падение – самое затяжное в современной истории России, пишет «Lenta.ru».