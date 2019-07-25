Россиян призывают «не гнобить» богатых людей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает россиян «не гнобить» богатых людей. По ее мнению в обществе не должно быть никакой дискриминации зажиточных граждан России, а также нельзя упрекать бизнесменов при переходе на государственную службу.

Матвиенко подобным образом ответила на рейтинг самых состоятельных чиновников и депутатов, составленный журналом Forbes в начале текущего месяца. Отмечается, что в первую сотню вошли политики региональных парламентов.

По словам руководителя Совета Федерации, проблема сильно преувеличена и ее масштабность приводит к тому, что у российских граждан воспитывается ненависть к состоятельным людям. Также Матвиенко подчеркнула, что бизнесмены в 90-х годах «рвались» к власти для решения своих проблем, однако сейчас ситуация изменилась, поэтому богатые люди не должны подвергаться дискриминации со стороны общества, передает «Lenta.ru».