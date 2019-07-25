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США и Украина пытались забрать черные ящики МН17

25.07.2019 06:20
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США и Украина пытались забрать черные ящики МН17

Голландский журналист Макс ван дер Верфф опубликовал на YouTube фильм о собственном независимом расследовании катастрофы, произошедшей с малайзийским Boeing, летевшим из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, который потерпел крушение 17 июля 2014 года на Донбассе. В фильме представлены интервью с высокопоставленными представителями власти Малайзии, включая полковника Мохамада Сакри, который ездил на Украину во главе группы малайзийских спецслужб и забрал черные ящики с места крушения.

Сакри рассказал, что по приезду в Киев, украинская сторона отказалась предоставить доступ малайзийской группе к месту крушения, поэтому, он вынужден был тайно отправиться на Донбасс с небольшой группой специалистов.

При этом, по словам Сакри, после того, как власти ДНР передали малайзийской стороне черные ящики разбившегося Boeing, власти Украины пытались заставить оставить их на Украине, но получили решительный отказ. Также, черные ящики требовали передать в их распоряжение представители ФБР, которые обратились с данным запросом после отказа передать ящики Украине, но также получили отказ, пишет РИА Новости.

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