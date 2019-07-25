Путин распорядился о частичной отмене санкций в отношении Турции

Глава РФ Владимир Путин дал распоряжение, согласно которому часть экономических ограничений в отношении Турции была отменена. На официальном сайте правовой информации опубликован соответствующий указ.

А именно в документе говорится о частичном восстановлении соглашения между двумя государствами от 12 мая 2010 года касательно обоюдных поездок граждан Российской Федерации и Турецкой Республики. Министерство иностранных дел России должно уведомить об этом турецких коллег.

Специальные экономические ограничения против Турции были введены в декабре 2015 года. Санкции стали ответом российской стороны на атаку в ноябре 2015 года турецкими военными бомбардировщика России Су-24 в небе над Сирией. После этого случая на территорию Турцию был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственной продукции, прекращена продажа путевок в эту страну и отменено чартерное авиасообщение.

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган летом 2016 года отправил президенту России Владимиру Путину письмо с извинениями, после чего многие санкции были отменены, передает «Lenta.ru».