Первые шаги старшей дочери президента России в бизнесе

Русская служба BBC заметила, что возможная дочь главы РФ Владимира Путина Мария Воронцова в этом году стала учредителем АО «Номеко». Согласно данным журнала The New Times старшую дочь российского лидера зовут именно так.

В эту организацию она инвестировала 100 тысяч рублей и сейчас ей принадлежит пятая часть компании.

По информации Русской службы ВВС эта организация занимается строительством многофункционального медицинского комплекса, который будет располагаться в Ленинградской области и к 2021 году в этом здесь планируется открыть центр ядерной медицины. Предполагается, что этот комплекс станет современным центром онкологии в РФ европейского уровня.

Впервые об этом проекте власти Ленинградской области заговорили в сентябре 2018 года.

То, что старшей дочерью Владимира Путина является детский эндокринолог и член совета директоров «Номеко» Мария Воронцова, подтвердил знакомый семьи российского главы и Русская служба ВВС.

Однако Владимир Путин утверждает, что члены его семьи не занимаются политикой и бизнесом. Также он подчеркнул, что никогда не обсуждает вопросы, касающиеся его семьи, пишет «ВЕДОМОСТИ».