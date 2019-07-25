90 лет назад родился Василий Шукшин

25 июля 2019 года Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 90 лет. Он родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края в крестьянской семье.

У Василия Шукшина была необыкновенная судьба. Он окончил семилетку в глуши Алтая, потом поступил в автомобильный техникум, в котором не доучился и в итоге стал известным писателем и артистом, а также режиссером.

Вначале он был слесарем, затем он занимал должность директора вечерней школы в родном поселке, а в 1954 году перебрался в Москву.

С 1959 года Шукшин начал публиковать собственные рассказы, которые в дальнейшем вошли в его первый сборник «Сельские жители».

В 1961 году Василий Макарович окончил ВГИК, где проходил обучение на режиссерском факультете.

По собственному сценарию в 1964 году Шукшин поставил фильм «Живет такой парень», который завоевал приз «Золотой лев» на Международном кинофестивале в Венеции.

Однако популярность и всеобщую любовь Василий Шукшин получил после выхода в 1973 году фильма «Калина красная», где он сыграл главную роль. Эта картина была снята по его собственной повести. Фильм победил на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку в 1974 году.

Скончался актер 2 октября 1974 года на съемках фильма «Они сражались за Родину», пишет «Российская газета».