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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

25.07.2019 07:31
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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Ушел из жизни знаменитый актер 75-летний Рутгер Хауэр. Как передает РИА Новости со ссылкой на Variety, сообщил об этом представитель артиста Стив Кенис. Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще девятнадцатого июля после непродолжительной болезни. Похоронен он был в среду.

Зрители знают Рутгера Хауэра по многим фильмам. Он сыграл репликанта-убийцу в легендарной киноленте «Бегущий по лезвию», запомнился по фильмам «Попутчик», «Зов предков», «Ночные ястребы», и именно он был тем самым бандитом в фильме «Достучаться до небес», который произнес культовую для многих поколений фразу «На небе только и разговоров, что о море…». Хауэр также сыграл в сериалах «Десятое королевство» и «Великий Мерлин».

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