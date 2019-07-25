Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

Ушел из жизни знаменитый актер 75-летний Рутгер Хауэр. Как передает РИА Новости со ссылкой на Variety, сообщил об этом представитель артиста Стив Кенис. Хауэр скончался в своем доме в Нидерландах еще девятнадцатого июля после непродолжительной болезни. Похоронен он был в среду.

Зрители знают Рутгера Хауэра по многим фильмам. Он сыграл репликанта-убийцу в легендарной киноленте «Бегущий по лезвию», запомнился по фильмам «Попутчик», «Зов предков», «Ночные ястребы», и именно он был тем самым бандитом в фильме «Достучаться до небес», который произнес культовую для многих поколений фразу «На небе только и разговоров, что о море…». Хауэр также сыграл в сериалах «Десятое королевство» и «Великий Мерлин».