Суд арестовал директора хабаровского лагеря, в котором при пожаре погибли дети

Решением суда Солнечного района Хабаровского края был арестован директор палаточного лагеря «Холдоми» Максима Кузнецова, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, поступившую от представителя суда. Как рассказал собеседник, он пробудет под стражей минимум два месяца.

Напомним, что в результате пожара погибло четверо детей. По фату Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел. Проведены задержания владельца лагеря, его руководителя и еще ряда лиц.