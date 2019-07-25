В Томске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В Сибири эксперты зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Как пишет vtomske.ru со ссылкой на данные мониторингового сервиса CityAir, в Томске и Новосибирске в последние несколько дней показатель максимальной разовой предельно-допустимой концентрации вредных веществ выходит за рамки допустимого.

Это явление связано с пожарами в Красноярской области, из-за которых дымом и гарью накрыло несколько городов СФО. По причине смога в ряде населенных пунктов был введен режим «черного неба».