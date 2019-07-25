Снега в Москве на предстоящие выходные не будет

В ближайшие выходные в российской столице прогнозируются дожди, снежных осадков не планируется. Как передает РИА Новости, об этом стало известно от главного специалиста московского метеорологического бюро Татьяны Поздняковой.

О возможном снеге ранее сообщал Гидрометцентр. По словам экспертов, в конце недели север Европейской части России попадет под влияние холодного воздуха с Северного полюса, что приведет к понижению температуры и возможному снегу.

Тем не менее, полностью Позднякова не исключает снежных осадков, но «в виде мокрого снега с дождем».