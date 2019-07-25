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Легендарный Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

25.07.2019 09:43
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Легендарный Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

Эксперты не исключают, что может произойти еще одно обрушение знаменитого Нотр-Дама. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Euronews, причиной этому может стать аномальная жара. По словам главного архитектора исторических памятников Франции Филиппа Вильнева, в здании Собора присутствует еще достаточно влаги, скопившейся после тушения пожара. Он пояснил, что может произойти слишком быстрое высыхание воды из-за погодных условий, что и представляет угрозу.

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