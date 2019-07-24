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Курить в аэропортах можно будет за деньги

24.07.2019 09:56
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Курить в аэропортах можно будет за деньги

Российские депутаты предлагают сделать места для курения в аэропортах за деньги. Как сообщают «Известия», поправки об этом планируется предложить ко второму чтению законопроекта. Напомним, что он предполагает возвращение «курительных зон» на территории воздушных гаваней. Первый заместитель председателя Федот Тумусов предположил, что стоимость пользования курилками может составлять сумму от 50 до 100 рублей.

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Госдума одобрила проект о возвращении курилок в аэропорты
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