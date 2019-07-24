Украина предложила расширить антироссийские санкции

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны увеличить список ограничений в отношении России.

На этот раз под санкции могут попасть российские предприятия, участвующие в строительстве магистрального газопровода «Краснодарский край-Крым» и компании, добывающие углеводороды на территории Крыма. В регионе насчитывается двадцать четыре предприятия, занимающиеся подобной деятельностью.

Отметим, Киев считает что работа компаний по добыче углеводорода провоцирует угрозы безопасности Украины, передает LifeNews.