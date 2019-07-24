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Ученые: Глобальное потепление заставит животных становиться меньше

24.07.2019 23:58
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Ученые: Глобальное потепление заставит животных становиться меньше

Горные трясогузки (на фото) со временем уменьшаются

Глобальное повышение температуры на планете неизбежно отразится на размерах представителей животного мира, а именно их размеры будут уменьшаться.

Статья исследователей представлена на страницах издания Oecologia.

«Крупные птицы и животные переносят холод лучше, чем их меньшие собратья, а потому потепление приведет к тому, что жить вторым будет гораздо проще. Однако мы не ожидали, что эффект от этого будет заметен всего за 25 лет наблюдений. Это подчеркивает серьезность происходящих изменений», – рассказала Res Altwegg, эколог из Кейптаунского университета

Процессы, которые будут происходить в связи с потеплением климата, принудят многих представителей животного мира и растений, которые привыкли к определенным условиям окружающей среды, стать «климатическими беженцами» и мигрировать в более холодные и стабильные районы.

Те же представители флоры и фауны, у которых такой возможности не будет, вовсе исчезнут либо выживут лишь в специальных питомниках. Научные специалисты полагают, что климат и деятельность человека могут уничтожить порядка 300 видов млекопитающих и птиц в ближайшие века.

Данный процесс уже идет. Экологические наблюдения показали, что глобальному потеплению уже удалось уничтожить несколько сотен видов беспозвоночных, а также несколько млекопитающих.

Altwegg и ее коллеги рассказали об одном любопытном примере того, каким образом глобальное потепление оказывает влияние на видовой состав и внешний вид экосистем, наблюдая за жизнью горных трясогузок, которые обитают в Квазулу-Натал (провинция в Южно-Африканской Республике), с 1975 по 1999 гг.

Ученые интересовались тем, какой массой обладали пернатые и какие факторы оказывали влияние на типичный вес трясогузок. Экологи давно предполагают, что видовой состав, размеры и иные качества теплокровных животных во многом зависят от температуры воздуха. Чаще всего, чем теплее климат, тем меньше должны быть птицы и млекопитающие, а рептилии, напротив, будут набирать объем и вес.

Ученые проверили данную закономерность, так называемое правило Бергмана (согласно данному правилу, среди сходных форм теплокровных животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата), на практике, они следили за тем, как изменялись размеры трясогузок, обитающих в Южной Африке, где температура выросла за последнюю четверть века на 0,18 °C.

Как выяснили ученые, даже такие небольшие изменения среднегодовых температур оказали сильное влияние на размер и вес птиц. В среднем, трясогузки «теряли в весе» приблизительно 5% от их типичной массы тела, и большая часть этой потери веса была связана с температурой.

Как считают биологи, данное явление может быть связано с тем, что теплая зима лишает больших птиц их основного преимущества – способности лучше переносить стужу и согревать свое тело.

В то же время, тепло действует на мелких животных слабее, чем на более крупных, что позволяет им активно искать пищу и размножаться во время аномально теплой погоды, пишет earth-chronicles.com

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