Ученые: растительная диета уменьшает риск развития диабета

Соблюдение растительной диеты снижает риск развития диабета 2 типа. Об этом сообщается в статье исследователей из Гарварда, опубликованной в издании JAMA Internal Medicine.

Ученые выяснили, что включение в ежедневный рацион здоровых растительных продуктов - таких как фрукты, овощи, цельное зерно, бобовые и орехи снижает вероятность развития диабета на 23%.

Исследователи также определили, что у тех, кто придерживался растительной диеты и при этом максимально сократил потребление подслащенных напитков и рафинированных углеводов, риск вероятности развития диабета 2 типа снизился на 30%.

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), во всем мире наблюдается рост заболеваемости диабетом. Число людей, страдающих диабетом, возросло со 108 млн (данные за 1980 год) до 422 млн в 2014 году.

Ученые проанализировали данные нескольких масштабных исследований, включавших около 23000 случаев развития диабета.

«В своей научной статье специалисты подтвердили то, что предполагалось прежде. Диета с высоким содержанием клетчатки связана с уменьшением риска сердечнососудистых и метаболических заболеваний», – сообщила Alexandra Johnstone, научный сотрудник шотландского Института питания и здоровья, не принимавшая участие в работе гарвардских исследователей

Ученые порекомендовали придерживаться средиземноморской диеты, богатой антиоксидантами, витаминами, минералами и клетчаткой, которые являются ключевыми компонентами для снижения риска хронических заболеваний. Они также рекомендуют отказаться от вредных привычек и заняться спортом, ежедневно выполнять умеренные физические нагрузки. Так можно с большой вероятностью уберечься от диабета, пишет rg.ru.