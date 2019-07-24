«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

По итогам совещания совета директоров компании «Транснефть» был установлен порядок выплат грузоотправителям из-за происшествия с засорением трубопровода «Дружба», передает BFM.

Размер выплат оценивается в 15$ за баррель низкокачественной нефти, но при этом грузоотправители будут обязаны засвидетельствовать ущерб документально, чтобы получить денежную компенсацию.

Напомним, что по нефтепроводу «Дружба» поставляют нефть на белорусские нефтеперерабатывающие фабрики и в Европу через Украину и Польшу.