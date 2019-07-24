Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Из текста документа правительства следует, что Министерство финансов предлагает с 2020 года увеличить в два раза таможенный сбор для жителей России при ввозе товаров из заграницы для личного пользования. Сумма налога составит 500 рублей. При этом, исключениями являются воздушные суда, автомобили и плавательные судна, для которых определены отдельные суммы взносов.

Планируется, что законопроект вступит в силу с первого января следующего года, передает РИА Новости.