Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Президент России Владимир Путин 24 июля осудил губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он в последнюю очередь решил лично руководить ликвидацией наводнения.

Путин отметил, что глава администрации не должен уклоняться от личной ответственности за решение проблем Иркутска.

Известно, что до вторника операцию по ликвидации последствий наводнения контролировал глава правительства и заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов с учетом того, что сам губернатор занимался менее важными делами, находясь в Иркутске, передает Интерфакс.