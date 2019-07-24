Стоимость нефти марки Brent установилась вблизи $63 за баррель

Агентство Reuters сообщает, что после недолгого роста к 64$ за баррель, к окончанию торгов цена нефти марки Brent утвердилась около 63$ за баррель.

К окончанию торгов нефть марки Brent стала дороже на 0,57$, поднявшись до отметки в 63,35$ за баррель. Нефть марки WTI прибавила в стоимости и добралась до $56,43 за баррель.

Мгновенное увеличение цены в первую очередь связано с заявлениями военнослужащих Америки о сбитом беспилотнике Ирана в водах Персидского залива. Известно, что Иран данную информацию опровергает, передает Regnum.