Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин

На сайте Кремля опубликовали документ в котором сообщается, что Госдума в третьем чтении утвердила изменения в Налоговый кодекс, направленные на сдерживание цен на моторное топливо.

Известно, что закон принят для сокращения давления на розничные цены в пределах России со стороны мировых цен. Вместе с тем упущенную выгоду нефтяным компаниям вернут из государственного бюджета, сообщает Волжский.ру