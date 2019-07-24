Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
24.07.2019 19:18
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На сайте Кремля опубликовали документ в котором сообщается, что Госдума в третьем чтении утвердила изменения в Налоговый кодекс, направленные на сдерживание цен на моторное топливо.
Известно, что закон принят для сокращения давления на розничные цены в пределах России со стороны мировых цен. Вместе с тем упущенную выгоду нефтяным компаниям вернут из государственного бюджета, сообщает Волжский.ру
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