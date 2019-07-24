Госдума приняла закон об отмене карточки продавца на розничных рынках
Государственная дума РФ утвердила закон, согласно которому оформление карточки продавца будет отменено на всех розничных рынках России.
Теперь вместо карточек продавцы обязаны иметь в наличии договор или его копию о предоставлении торгового места. Помимо этого, при себе они должны иметь паспорт.
Эти документы продавцам предстоит показывать по требованию работников управляющей рынком компании, органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов.
После его официального опубликования закон вступит в силу в течение десяти дней.
На данный момент освобождены от оформления карточки продавцы на универсальных рынках, начальники и работники фермерских хозяйств, а также лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством и ведущие собственные подсобные хозяйства.
В дальнейшем этот закон планируется распространить на все розничные рынки, передает РИА Новости.
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