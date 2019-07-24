Филиппины планируют сотрудничать с РФ в области энергетики

Филиппинский посол в РФ Карлос Соррета в ходе беседы с представителем Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Людмилой Талабаевой заявил, что его страна хочет сотрудничать с российской стороной в области энергетики.

Посол сообщил, что Филиппины импортируют примерно 85% энергии. Соррета добавил, что страна рассчитывает на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики.

Посол Филиппин также заявил, что они заинтересованы в экспертизе касательно опыта РФ в инфраструктурном строительстве, пишет РИА Новости.