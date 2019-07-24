В Швейцарии банки будут доплачивать заемщикам за кредиты

По данным Bloomberg, часть швейцарских банков будет выплачивать кредиты по отрицательной ставке.

Такое решение было принято в связи с процентной ставкой Национального банка, которая составляет минус 0,75% годовых. Из-за этого кредитные организации за хранение избыточных средств обязаны доплачивать регулятору.

Однако банкам выгоднее всего свободные деньги распределить в кредиты и позволить институциональным заемщикам взять их по отрицательной ставке. Естественно, заемщики тоже останутся в плюсе, так как им теперь нужно будет возвращать банку меньшую сумму, нежели чем они взяли.

По подобной схеме на данный момент работают такие банки, как Zurcher Kantonalbank и Grisons cantonal bank.

Похожая ситуация существует в Дании, Швеции и Японии, пишет РИА Новости.