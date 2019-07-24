Госдума утвердила закон о поэтапном освобождении от репатриации экспортной рублевой выручки

Госдума России утвердила закон о поэтапном освобождении от репатриации экспортной рублевой выручки при внешних торговых расчетах.

С первого января 2020 года принудительная репатриация будет отменена для несырьевого экспорта. Что касается сырьевых товаров, то освобождение от репатриации будет проводиться поэтапно и завершится к 2024 году.

Однако, в силу повышенной криминализации леса и лесоматериалов, в этой отрасли отмена репатриации рублевой выручки не коснется, сообщает РИА Новости.