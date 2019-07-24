Китай планирует увеличить военные расходы

Согласно Белой книге по нацобороне Китая, расходы на военные нужды будут увеличиваться небольшими темпами.

Также в документе говорится о том, что огромный разрыв между затратами на военное снабжение КНР и потребностями по снабжению национального суверенитета, интересов развития и безопасности страны до сих пор сохраняется.

Увеличение затрат на военные нужды связано с тем, что сейчас Китай столкнулся с серьезными трудностями в плане обеспечения национальной независимости, территориальной целостности страны, а также ее морских интересов и прав, сообщает РИА Новости.