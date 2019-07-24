Пекин ответил на обвинения Сеула касательно полета самолетов России и Китая

Пресс-секретарь Министерства обороны Китая У Цянь сообщил, что российские и китайские военные в воздушное пространство других стран не входили во время совместного патрулирования над Японским морем.

Официальный представитель китайского ведомства в ответ на претензии Сеула подчеркнул, что в ходе патрулирования самолеты Москвы и Пекина придерживались всех норм международного права.

Также Цянь добавил, что сейчас РФ и КНР перешли на новый уровень отношений, в том числе изменения коснулись и вооруженных сил двух государств. Он отметил, что страны и дальше продолжат развивать и укреплять сотрудническое взаимодействие, сообщает РИА Новости.