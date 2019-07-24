Стало известно, по какой причине Северная Корея задержала российское судно

Посольство РФ в Пхеньяне прокомментировало захват северокорейскими пограничниками российского судна. В сообщении ведомства, размещенного в Facebook, говорится, что в данный момент выясняются все обстоятельства и подробности случившегося. Представители РФ находятся на связи с владельцами судна и с властями КНДР, которые заявили, что судно было задержано из-за «нарушение правил въезда и пребывания». Сейчас сейнер «Сянхайлинь-8» стоит в порту Вонсан. Сообщается, что экипаж жив и здоров. Российское ведомство старается сделать все, чтобы поскорее урегулировать инцидент.