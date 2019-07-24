Названы возможные причины снижения численности пчелиных семей

Энтомолог Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов считает, что возможными причинами снижения численности пчелиных семей может быть отправление инсектицидами, клещ и ослабленный иммунитет.

По словам Гомыранова, изменение климата могло повлечь за собой массовую гибель пчел, однако, более конкретно об этом сказать тяжело. Он предполагает, что основной причиной снижения численности пчел могли стать такие факторы, как влияние инсектицидов, а также увеличение количества паразитов, атакующих пчел, передает РИА Новости.