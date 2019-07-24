Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника

Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.

Те, кто регулярно питаются рыбой, имеют риск развития рака кишечника на 12% ниже, чем те, кто ест меньше одной порции в неделю, говорят эксперты. Это открытие относится ко всем видам рыбы, хотя люди, которые выбирают только жирные сорта рыбы, также могут снизить риск развития рака кишечника на 10%.

В исследовании приняли участие специалисты из Оксфордского университета и Международного агентства по исследованию рака (IARC) при финансировании Всемирным фондом исследований рака (WCRF).

Во время исследования специалисты изучили пищевые привычки 476 160 человек, которые заполнили вопросники по частоте питания, включая детали их потребления рыбы, разделяя ее на белую, жирную и постную рыбу.

В среднем через 15 лет у 6 291 человека развился рак кишечника.

Результаты показали, что употребление в пищу около 350 г любой рыбы в неделю привело к снижению риска рака кишечника на 12% по сравнению с потреблением менее 60 г в неделю.

Между тем люди, потребляющие всего порядка 120 г в неделю жирной рыбы, такой как лосось и сардины, имели на 10% меньший риск развития рака кишечника (стандартная порция рыбы составляет около 100 г).

Команда заявила, что жирная рыба является чрезвычайно богатым источником длинноцепочечных n-3 полиненасыщенных жирных кислот (n-3 LC-PUFA), которые, как считается, оказывают защитное действие на организм и предотвращают воспаление. Нежирная рыба также содержит эти соединения жирных кислот, но в меньшем количества.

«Наши исследования показывают, что употребление рыбы снижает риск заболевания раком кишечника и должно поощряться как часть здорового питания», - говорит доктор Марк Гюнтер, ведущий исследователь IARC.

При этом, по словам глава отдела финансирования исследований в WCRF, доктора Анны Диаз Фонт, биологические причины, по которым потребление рыбы потенциально снижает риск, до конца не поняты, но одна из теорий включает в себя специфические жирные кислоты, такие как омега-3, обнаруживаемые почти исключительно в рыбе, которые отвечают за этот защитный эффект благодаря своим противовоспалительным свойствам, пишет 9news.